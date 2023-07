Mitch Evans su Jaguar vince ancora l’E-Prix di Roma

Questa penultima tappa del campionato di Formula E, si è distinta per l'ottima partenza delle monoposto Jaguar che hanno condotto la gara incontrastate fino all'ottavo giro, quando Sam Bird ha perso il controllo dell'auto andando a toccare il muro, poi in testacoda è rientrato in pista. Alcune auto sono riuscite a evitarlo, non la Envision di Buemi e la Maserati di Mortara che, arrivate a tutta velocità, hanno centrato in pieno la monoposto di Bird.

Coinvolti anche Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche), Lucas Di Grassi (Mahindra) e Robin Frijns (Abt), Andre' Lotterer (Avalanche Andretti) che si sono ritirati per i danni subiti alle macchine.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza della pista è stato necessario uno stop alla gara di circa 40 minuti. Dopodiché' solo in 14 hanno ripreso a sfrecciare sul circuito dell'Eur che ha mostrato di essere insidioso, caratterizzato da 19 curve, rettilinei, strade a tratti ombreggiate che hanno inficiato sulla visibilità dei piloti in pista.