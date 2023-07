A Spa-Francorchamps: Dilano Van’T Hoff muore nella Formula "Regional European Championship"

Tragedia sulla pista di Spa-Francorchamps: Dilano Van'T Hoff, pilota olandese di appena18 anni, ha perso la vita in una gara di Formula Regional European Championship (evento nell'ambito della 24h di Spa del GT World Challenge Europe).

Il pilota della MP Motorsport è stato coinvolto in una violenta collisione, sotto la pioggia, ed è stato centrato da Adam Fitzgerald che, incolpevole, non ha potuto evitarlo.

La ricostruzione dell'incidente: in Belgio la pioggia ha caratterizzato buona parte della mattinata e durante la gara, al “Raidillon”, Tim Traminitz ha perso il controllo della propria vettura sbattendo sul lato di sinistro. Alle sue spalle Van't Hoff si è scontrato con un rivale fino a restare bloccato all'ingresso del rettilineo del “Kemmel”. A quel punto Fitzgerald, assolutamente incolpevole, non ha potuto fare nulla e ha centranto in pieno la fiancata della vettura di Van't Hoff.

La dinamica dell’episodio appare molto simile a un altro incidente mortale che si consumò sempre su questa pista, quando perse la vita Anthoine Hubert in Formula 2. Era il 2019.