Bakker è un nuovo giocatore dell’Atalanta

L'Atalanta mette a segno un altro colpo di mercato, ha reso noto di "aver acquisito a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mitchel Bakker". "Esterno mancino olandese, classe 2000, è cresciuto alla scuola calcistica dell'Ajax con il quale ha esordito in prima squadra a 18 anni nella coppa nazionale. Nato il 20 giugno del 2000, nel 2019 Bakker si è trasferito al Psg: due stagioni con 45 presenze, comprese 10 partite in Champions League tutte nell'edizione 2020/21, vincendo un campionato, due coppe di Francia, una coppa di Lega e una Supercoppa. Nel 2021 il passaggio al Bayer Leverkusen, colleziona 70 partite, impreziosite da 5 gol e 7 assist. Molto probabilmente sarà impiegato a tutta fascia dal Gasp, ma adattabile in caso di necessità anche in una difesa a 3. Aspetto non secondario, vanta un'ottima esperienza a livello internazionale nonostante la giovane età , con 23 presenze tra Champions ed Europa League. Proprio in occasione della prima partecipazione nel 2021/22, incrocia i colori nerazzurri negli ottavi di finale. Inizia una nuova avventura in un nuovo campionato.