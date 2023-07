I laghi nelle vicinanze del piccolo villaggio di Guseletovo, regione di Altaj, stanno diventando sempre di più meta turistica popolare, dove le vacanze estive possono migliorare la salute. La ragione di ciò sono le proprietà curative dell'acqua salata e dei fanghi, la cui fonte sono gli unici laghi Guselet. Come migliaia di altri laghi, quelli di Guseletovo devono la loro origine all'antico mare nella pianura della Siberia occidentale e a diversi periodi di glaciazione. I laghi della regione dell'Altaj si distinguono per vari gradi di mineralizzazione, sono spesso salati e contengono composti chimici benefici per la salute.

Guseletovo, località di balneazione molto popolare per fanghi curativi e acque medicinali, ora si è distinta per un’iniziativa del tutto singolare. C’è un avviso al pubblico: “Per cittadini UE, GB e USA la tariffa è doppia e non si consegnano loro giubbotti di salvataggio. LGBT e cittadini degli stati baltici si mandano gratuitamente a quel paese e possono nuotare liberamente nelle zone pericolose”.

Insomma, l’unica prospettiva per UE, GB, USA e LGBT è quella di finire sul fondale del lago.