Basket: Gigi Datome annuncia il suo ritiro

L'annuncio commosso del campione, arriva poche ore fa, direttamente dall'atleta sui suoi canali social. Un video in cui riassume tutta la sua vita, dagli anni dell'adolescenza, ai sogni avverati e a quelli che non si sono avverati con la maglia della Nazionale “la maglia più bella del mondo”. Ma la decisione è ormai presa. I suoi fan dovranno farsene una ragione: dopo i mondiali - dal 25 agosto nelle Filippine - il campione non giocherà più a pallacanestro.

Il capitano della Nazionale compie 36 primavere il prossimo novembre, gli anni passano anche per i campioni. E così, come per tanti altri prima di lui, è arrivato il momento di smettere con il basket giocato ma resterà comunque resterà nello staff dell'Olimpia Milano. Vuole continuare a "sognare" con l'ultima estate in maglia azzurra, a caccia della sua prima medaglia con la Nazionale: "Non aver mai vinto con l'Italia - racconta nel video sui social - è il mio unico cruccio". E aggiunge: "Ringrazio Pozzecco e il gruppo che mi permetteranno di giocare le ultime partite della mia carriera con l'Azzurro che è la maglia più prestigiosa che ho mai indossato. Non avrei mai potuto sognare 20 stagioni intervallate dalla Nazionale, dall'Under 14 a quella A, diventando capitano, come sono tutt'ora".

Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Olimpia Milano ringrazia l'atleta per gli anni passati insieme, così come anche Giorgio Armani interviene commentando la scelta di Gigi Datome: "Nei tre anni trascorsi insieme - si legge in una nota a lui dedicata - Gigi Datome ci ha dimostrato cosa significhi essere un vero leader: campione di tecnica, ma soprattutto di perseveranza nel superare ostacoli e avversità. Grande esempio in campo e fuori, con le tante vittorie che ha contribuito a ottenere, resterà nel patrimonio morale dell'Olimpia. L'annunciato del ritiro è una scelta coraggiosa perché avviene in uno dei momenti migliori della sua attività. Ma Datome può ritirarsi con uno scudetto sul petto, con il trofeo di miglior giocatore della finale in mano, accompagnato dall'abbraccio dei suoi tifosi e dall'applauso di tutti gli appassionati di questo sport. Sono sinceramente ammirato".

Ipa Gigi Datome, PlayOff - EA7 Emporio Armani vs BdS Sassari