Benyamin Netanyahu ricoverato in ospedale a Tel Aviv con forti dolori al petto

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stato ricoverato nel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv “con forti dolori al petto”. Lo ha annunciato l'ufficio del premier stesso spiegando tuttavia che Netanyahu è giunto in ospedale “in stato di coscienza” con il suo seguito. Il premier è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale dove è sottoposto ad esami. L'ufficio del premier ha definito le condizioni di Netanyahu “buone”.

In ospedale con il premier, secondo quanto si è appreso, ci sono la moglie Sarah ed il figlio Avner. Netanyahu è arrivato in auto - e non in ambulanza - in ospedale dalla sua residenza privata di Cesarea, distante 50 chilometri, accompagnato dal suo staff. Testimoni nei pressi dell'ospedale hanno riferito - secondo i media - che è entrato camminando e non in barella.

Malgrado il riposo sabbatico, la notizia del ricovero del premier è stata trasmessa da tutte le emittenti nazionali che hanno interrotto la normale programmazione. Al momento restano confermate le manifestazioni contro la riforma giudiziaria in programma stasera, alla fine del riposo dello Shabbat in tutto il Paese.