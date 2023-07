Benzina alle stelle: per il ministero sono casi isolati, ma per Assoutenti esiste speculazione

Mentre oltre 15 milioni di italiani tornano dalle ferie , e altrettanti partono, monta la polemica sul caro-carburanti .

Ieri il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva precisato che le notizie relative ai 2,5 euro/litro alla pompa sono “casi isolati” e si riferiscono alla "benzina senza piombo" in modalità "servito", e che in realtà i prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono ben al di sotto dei 2 euro/lt, "come rilevato dall'elaborazione settimanale su base giornaliera dei prezzi dei carburanti, effettuata dall'Osservatorio Prezzi Carburanti del MIMIT".

Oggi Assoutenti replica: "Lo studio della nostra associazione cui si riferisce il ministero è relativo, come ben specificato ieri, esclusivamente ai prezzi massimi rilevati dallo stesso Mimit attraverso il suo osservatorio. E lo stesso ministero può facilmente verificare attraverso i numeri del proprio osservatorio che già numerosi distributori in tutta Italia vendono benzina in modalità servito a listini superiori ai 2,2 euro al litro.

"Sappiamo bene che i prezzi a 2,5€ al litro sono casi limite ma non è certo questo il problema - afferma il presidente Furio Truzzi - La questione principale è la forte salita dei listini dei carburanti alla pompa che si sta registrando in occasione delle partenze estive degli italiani, un fenomeno che puntualmente si verifica ogni anno e incide enormemente sulle tasche dei cittadini che si spostano in auto per raggiungere le località di villeggiatura. Altro problema su cui abbiamo sollecitato il ministero è quello della scarsa trasparenza sulla formazione dei listini - prosegue Truzzi - i cittadini hanno il diritto di sapere perché salgono i prezzi alla pompa e quali ricarichi vengono applicati in tutti passaggi della filiera , dall'estrazione del petrolio fino alla vendita di benzina e gasolio ai distributori. Solo così sarà possibile verificare se ci sono speculazioni su listini e chi si arricchisce grazie ai repentini rialzi dei prezzi che si verificano ogni anno in occasione delle partenze estive gli italiani".

Secondo il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella: ''Sarebbe il caso che la Guardia di Finanza torni ad indagare come ha fatto mesi fa con gli altri aumenti con la scusa dell' accise''. Il sospetto dell'associazione è che ci siano "cartelli, accordi o altre strategie vietate dalla legge tese a far salire immotivatamente i listini di benzina e gasolio alla pompa in modo particolare sulle autostrade e sempre a ridosso delle vacanze estive. Sono salassi che colpiscono le famiglie che con tanti sacrifici vogliono ritagliarsi un periodo di riposo altrimenti possiamo ben dire che i 'cartelli' si mangiano i soldi degli italiani''.

In merito alle misure del Governo per monitorare i prezzi medi dei carburanti e tutelare i consumatori, è convocata domani 31 luglio, alle ore 11.30, al Mimit, una conferenza stampa sulle attività di trasparenza relative all'esposizione, presso le stazioni di rifornimento, del prezzo medio regionale dei carburanti, obbligatoria dal 1 agosto.

Alla conferenza stampa parteciperanno il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.