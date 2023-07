Biden e Zuppi hanno discusso dei bambini deportati dall'Ucraina

L'impegno del Vaticano per "il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza" è stato al centro del colloquio di oggi allaCasa Bianca fra il presidente Usa Joe Biden e l'inviato del papa, il presidente della Cei cardinal Matteo Maria Zuppi. Come si legge in una nota della Casa Bianca, "il Presidente Biden ha espresso i suoi auguri per il continuo ministero di Papa Francesco e per la sua leadership globale e ha accolto con favore la recente nomina a cardinale di un arcivescovo

statunitense".

Il cardinale e il presidente, il secondo di confessione cattolica nella storia degli Stati Uniti, "hanno anche discusso dell'impegno della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le diffuse sofferenze causate dalla continua aggressione della Russia in Ucraina", conclude la nota.

Il cardinale, ha precisato la presidenza, è stato ricevuto alla Casa Bianca "su richiesta del Papa Francesco". La missione del presidente della Cei e arcivescovo di Bologna è cominciata all'inizio di giugno a Kiev, dove aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alla fine del mese scorso, è andato a Mosca dove ha incontrato la commissaria russa all'infanzia, Maria Lvova-Belova, colpita da un mandato di arresto della Corte penale internazionale per la "deportazione illegale" di minori ucraini, e anche il patriarca ortodosso russo Cirillo.