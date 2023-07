Biden: "Gli Stati Uniti hanno distrutto tutte le loro armi chimiche

Il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hanno finito i distruggere tutte le loro scorte di armi chimiche, adempiendo a un impegno previsto dalla Convenzione sulle armi chimiche. "Oggi sono orgoglioso di annunciare che gli Stati Uniti hanno distrutto, in totale sicurezza, le ultime munizioni di quelle scorte, avvicinandoci a un mondo libero dall'orrore delle armi chimiche".

La Russia aveva annunciato nel 2017 la volontà di anticipare di tre anni la completa eliminazione delle sue armi chimiche, ma persistono dubbi sull'effettiva eliminazione delle scorte. Dubbi da parte dell'occidente anche per altri tre Paesi: Myanmar, Iran e Siria. "Russia e Siria - ha commentato Biden - dovrebbero rispettare il loro impegno con la Convenzione e ammettere quali sono i loro programmi non dichiarati, utilizzati per commettere atrocità".