Blinken, con il nuovo ministro degli esteri cinese ci sarà collaborazione

"Vi dico che che con lui lavorerò bene, come è già accaduto in passato". Il capo del Dipartimento di Stato americano,

Anthony Blinken, si è così espresso in merito a Wang Yi, il nuovo ministro degli Esteri cinese.

"Lo conosco da oltre un decennio, ci siamo incontrati più volte", ha continuato Blinken, che si trova in visita ufficiale a Tonga. Wang Yi prende il posto di Qin Gang, a meno di sette mesi da quando quest'ultimo aveva assunto l'incarico.

La decisione sul cambio è stata presa durante la quarta riunione del Comitato Permanente della quattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo.

Per Blinken la rimozione di Qin è la "decisione di un paese sovrano". "Qin Gang era ambasciatore a Washington. L'ho conosciuto quando era ambasciatore. Ho avuto conversazioni costruttive con lui nel suo ruolo di ministro degli Esteri e gli auguro ogni bene", ha detto il Segretario di Stato americano.