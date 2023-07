Al via i Campionati Europei juniores della Raffa, la kermesse internazionale di bocce

La capitale ospita il torneo organizzato dalla Confederazione Europea Raffa e dalla Federazione Italiana Bocce, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport. Undici le nazione partecipanti: Italia, San Marino, Francia, Svizzera, Slovacchia, Croazia, Ungheria, Austria, Lettonia, Turchia e Slovenia. Gli atleti gareggeranno nelle prove individuali maschile e femminile, coppia mista, coppia maschile e femminile, tiro di precisione maschile e femminile. Alla cerimonia ufficiale d'apertura, martedì 18, parteciperà anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

L'evento è stato presentato oggi al Salone d'Onore del Coni alla presenza tra gli altri di Giovanni Malagò e del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Giovanni Malagò, presidente del Coni, in conferenza stampa: "E' impressionante come le bocce siano presenti e radicate in Italia, rappresentano un movimento formidabile, Io penso che entrare nel programma olimpico sia possibile per tutte le discipline. Ma gli sport devono candidarsi in modo credibile. E questo, per le bocce, non è successo anche perché la divisione all'interno indebolisce le sue possibilità".

Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, si è congratulato "per quello che la Federbocce sta facendo per la promozione dello sport. Ha fatto molto bene a investire sui giovani e la nazionale giovanile. Questa è una federazione virtuosa, perché ha la doppia anima di Sport e Salute: quella industriale e quella sociale".

Il capo del dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, in rappresentanza del ministro Abodi, ha sottolineato come "questo evento sia stato sostenuto convintamente, perché il governo ha creduto nella bontà di questa competizione. Le bocce sono lo sport che per eccellenza incarna le tradizioni, ed è tra le più diffuse e tra quelle che garantiscono più inclusività".

Le parole del presidente federale Marco Giunio De Sanctis: “Ci sarà sicuramente un clima di entusiasmo e di sano agonismo. Ogni giovane atleta vuol mettersi in evidenza agli occhi del ct e dei vice ct, perché il sogno di ognuno è quello di partecipare e vincere una medaglia. La kermesse mondiale rappresenta un evento che potrà aprire i confini alle organizzazioni internazionali che contano, per accogliere al loro interno le bocce in tutte le più prestigiose kermesse internazionali come avviene oggi, purtroppo, solo per la Boccia Paralimpica. Non riusciamo ancora a entrare nel consesso dei Giochi Olimpici, per cui indirizziamo i nostri sforzi ad organizzare grandi eventi”.

La delegazione azzurra per l’European Junior Championships Raffa sarà composta dal ct Rodolfo Rosi, Elisa Luccarini e Alfonso Cusano vice ct, e dagli atleti Alessandro Alimenti, Kevin Della Schiava, Simone Greco, Sofia Pistolesi, Gilda Franceschini e Amelia Piastra.