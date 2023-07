Bollino arancione in 9 città, allerta in Sicilia per l'ondata di calore

Domenica all'insegna del caldo estremo soprattutto al centro-sud per colpa dell'anticiclone africano.

Oggi saranno 17 le città con il bollino giallo e 9 con quello arancione: Firenze, Roma e Frosinone (entrambe con 37 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Viterbo (36), Torino e Rieti (35), Perugia (34) e Bolzano (33).

Allerta in Sicilia per le ondate di calore e il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per tutta la giornata di oggi, con la previsione di temperature massime attorno ai 36 gradi centigradi.

Temperature ancora alte anche in Sardegna, la Regione finora più colpita dall'ondata di caldo estremo, soprattutto nelle zone interne.