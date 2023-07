Borse ancora in cauto rialzo

Partenza in rialzo per il Dow Jones che sale dello 0,46% in attesa del dato sull'inflazione previsto per domani. Piatto il Nasdaq mentre in Europa la seduta è ancora positiva: Milano e Francoforte +0,75%, Parigi +1,30% mentre Londra è sulla parità dopo i dati in aumento sulla disoccupazione .

Buoni dati per la produzione industriale in Italia che è cresciuta a maggio dell'1,6% sul mese precedente. Scivola invece l'indice Zew in Germania.

Scende ancora il gas, sotto i 30 euro al mwh ad Amsterdam, stabile il prezzo del petrolio sopra i 78 dollari al barile. Spread a 175 punti base.