Borse ancora su, bene il mercato auto a giugno

Le Borse europee aprono in territorio positivo per la terza giornata consecutiva. Milano a + 0,3%, poi la migliore in mattinata è Londra, sopra al punto percentuale.



Giornata piuttosto ricca di dati: l'inflazione nel Regno Unito corre meno del previsto a giugno, +7,9%.

I dati sul mercato automotive, sempre a giugno: +17,8% a livello europeo, +9% l'Italia, in controtendenza Stellantis, la galassia ex Fiat a -2,5%.



Questi sulle borse sono comunque giorni di attesa, la settimana prossima arriveranno le nuove decisioni delle Banche Centrali.



Il mese scorso la Fed fermò i rialzi, ora gli occhi sono puntati sulla Bce che però dovrebbe continuare la stretta. L'inflazione in Europa è sostanzialmente al doppio (+6%) rispetto agli Stati Uniti (+3%).



Fronte materie prime il Brent, il petrolio del Mare del Nord è a 79,5 dollari, siamo ai massimi da inizio maggio.