Borse caute, Milano ancora in testa

Apertura cauta per le Borse europee, che a mezz'ora circa dal via alle contrattazioni viaggiano poco sopra la parità, con Piazza Affari (+0,35%) che pare intenzionata a proseguire nella striscia positiva in corso da sette sedute.



Oggi, 4 luglio, manca la guida di Wall Street, chiusa per la festa dell'indipendenza.



A Milano lente ancora su Generali (+0,18%) e Mediobanca (+0,30), che ieri avevano corso dopo la notizia che l'Ivass, l'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, ha autorizzato la Delfin della Famiglia Del Vecchio a salire sopra il 10%.

Delfin dice che non c'è nessuna strategia particolare, ma si riaccendono le speculazioni sul risiko bancario assicurativo, anche in vista del rinnovo del board di Mediobanca a ottobre.



Gas in leggero rialzo a 34,2 euro MWH. Un anno fa il prezzo era tre volte tanto, 105 euro.