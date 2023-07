Borse deboli, risalgono le quotazioni dell'energia

Avvio debole per i listini europei dopo lo scivolone del Nasdaq che ha lasciato il 2%. Le azioni di Netflix sono scese di oltre il 9,5% dopo che i risultati del secondo trimestre sono stati inferiori alle aspettative in termini di ricavi, nonostante l'aumento degli abbonati. In forte ribasso anche le azioni della società di auto elettriche Tesla (-8,53%) dopo che l'azienda ha comunicato di aver consegnato un numero record di veicoli nel secondo trimestre grazie alla riduzione dei prezzi; questo ha fatto scendere il guadagno della casa automobilistica su ogni veicolo al 18,2%, che secondo gli analisti è il livello di margine lordo più basso degli ultimi quattro anni. Milano Londra e Parigi sono sopra la parità mentre Francoforte cede lo 0,46%. Lo spread è stabile, il rendimento decennale torna sotto il 4,10%. Euro in rialzo sul dollaro a 1,1140 salgono anche il gas, a 29,5 euro al megawattora e il Brent, sopra gli 80 dollari al barile.