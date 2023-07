Borse, Europa debole. Per il Dow otto giorni di guadagni

Apertura debole per le Borse europee.

Milano cede lo 0,1%, nel Vecchio Continente sopra la parità solo Londra.



L'attenzione degli investitori è ormai sulla prossima settimana, quando arriveranno le decisioni delle Banche Centrali (Fed e Bce).

Ieri Yannis Stournaras, governatore della Banca Centrale greca e consigliere Bce ha detto in un'intervista che un'ulteriore stretta monetaria da un quarto di punto percentuale dovrebbe essere sufficiente, mentre mosse ancora più restrittive potrebbero danneggiare l'economia della zona euro.



A Piazza Affari attenzione tra le altre a Mediobanca: secondo fonti di stampa il socio Delfin, holding detenuta dagli eredi di Leonardo Del Vecchio, non dovrebbe presentare una propria lista, alternativa a quella del consiglio d’amministrazione.



Negli Stati Uniti continua la stagione delle trimestrali. Chiusura positiva per Wall Street, con il Dow Jones nella sua striscia positiva più lunga da 4 anni: 8 giorni consecutivi di rialzi per l'indice dei 30 titoli principali del listino di New York.