Borse europee ancora in rialzo

Seduta senza strappi in Europa in attesa dell'inflazione Usa di domani. Si conferma piatta Londra 0,12%, mentre sale Milano +0,68%. Parigi è la migliore +1,07% e Francoforte guadagna lo 0,75% nonostante il calo della fiducia degli investitori tedeschi. Anche Wall Street viaggia in territorio positivo, col Dow Jones che sale di mezzo punto percentuale. A Piazza Affari resta in evidenza di Moncler +2,9%, seguita da Tenaris +2,8%. Tra i bancari, Intesa Sanpaolo +1%.

Si allarga lo spread con il differenziale tra btp e bund a 177 punti base e il rendimento del decennale italiano al 4,41%. Tra le commodity il gas si conferma in calo sotto i 30 euro, il petrolio è in rialzo con il Brent sopra 79 dollari al barile.