Borse europee ancora in rosso, giù anche i titoli MFE

Seconda seduta consecutiva in rosso per le Borse europee, che ampliano le perdite nella seconda parte di seduta appesantite dalle attese sulle decisioni delle banche centrali e dai segnali di rallentamento dell'economia. L'ultima spinta al ribasso è arrivata nel primo pomeriggio, con un dato sull'occupazione negli Stati Uniti molto migliore delle attese - quasi mezzo milione di posti di lavoro in più a giugno nel settore privato - cosa che rende ancor più probabile uno o più altri rialzi dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve.

Milano, in particolare, chiude a -2,53%; scende di oltre 3 punti percentuali Parigi, di oltre 2 e mezzo Francoforte. Una performance negativa su cui influiscono anche segnali di rallentamento del ciclo economico, in arrivo in particolare dagli indici PMI che misurano le aspettative degli operatori industriali e dei servizi, oltre a una volontà degli operatori di realizzare un po' di profitti dopo un primo semestre molto positivo per i listini azionari. Il che significa vendere titoli che si erano acquistati nella prima parte dell'anno a un prezzo inferiore, e che nel frattempo si sono rivalutati, guadagnandoci qualcosa.

In questo contesto, segno meno anche per i titoli della galassia Fininvest: Media For Europe, la ex Mediaset (-2,43% per le azioni A, -2,68% per quelle B ), Mondadori (-2,56%) e anche Banca Mediolanum (-2,60%).