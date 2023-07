Borse europee caute, Milano ancora sopra i 28.800 punti

Borse europee anche oggi estremamente caute, già proiettate verso la prossima settimana e i nuovi verdetti della politica monetaria. Milano appena sopra la parità, +0,14%, fa un po' meglio Parigi a +0,65%, in controtendenza Francoforte che scivola in rosso di oltre un decimo di punto percentuale. Resta complessivamente positivo comunque il bilancio per la settimana degli indici europei, con i listini principali sempre vicini ai massimi degli ultimi quindici anni. Il Ftse MIB per esempio resta sopra i 28.800 punti, dopo una progressione quasi costante dall'inizio dell'anno - per avere un raffronto, sei mesi fa eravamo sotto i 26 mila. Esitanti anche i listini americani, con l'indice Dow Jones che si muove intorno alla parità e il Nasdaq che dopo il calo di ieri ritrova un lieve rialzo. Mentre sul fronte delle materie prime salgono sia il prezzo del gas naturale, che torna sopra i 30 euro al megawattora, sia quello del petrolio, con il Brent di nuovo oltre la soglia degli 80 dollari al barile.