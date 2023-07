Le Borse europee chiudono in lieve rialzo

Ritrovano un po' di slancio a fine seduta le Borse europee, chiudendo in rialzo, anche se contenuto, dopo i dati deludenti sulle vendite al dettaglio negli Stato Uniti - ferme a +0,2% a giugno, nonostante il calo dell'inflazione, contro una previsione di +0,5%. Milano a +0,35%, salgono di 4 decimi di punto percentuale Parigi e Francoforte, di 6 decimi Londra. Tra i singoli titoli, a Piazza Affari nuova giornata molto positiva per Leonardo, in rialzo del 2,42%, mentre la peggiore del listino principale è Moncler, che scende di oltre l'1% in una fase difficile per le società del lusso.

Contrastati invece gli indici americani: positivo di oltre un punto percentuale il Dow Jones, leggermente negativo il Nasdaq. Da segnalare a Wall Street la pubblicazione dei primi risultati semestrali del settore bancario, quelli di Morgan Stanley e Bank of America, che registrano margini in calo ma meno del previsto - cosa che spinge in forte rialzo le azioni di entrambi gli istituti.

Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e bund tedesco scende a 163 punti base, con il rendimento del Btp decennale in calo a 4,01%.