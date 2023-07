Borse europee chiudono in recupero, Piazza Affari in lieve calo

Recuperano in chiusura le Borse europee, dopo una prima parte di seduta esitante, spinte dalla buona partenza del mercato americano. Milano riduce le perdite a 0,32% ma resta la peggiore; poco sopra la parità Londra e Parigi la migliore è Francoforte a +0,39%. Nettamente positivo il bilancio della settimana - per Piazza Affari si supera il +2,4 percento.

A muovere i titoli anche oggi i verdetti dei conti semestrali, positivi per il settore bancario - oggi è il turno di Intesa Sanpaolo, con un utile da oltre 12 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno - meno per quello dell'energia, spinto lo scorso anno dai picchi di prezzo delle materie prime e ora di ritorno su fatturati più contenuti. Paga in particolare Erg, peggiore del Ftse Mib con un calo di oltre il 6% dopo l'annuncio di una revisione al ribasso della cosiddetta guidance, le previsioni sul bilancio finale per l'anno in corso. Mentre sul fronte dei cambi recupera qualcosa l'euro, che torna sopra quota 1,10 nei confronti del dollaro.