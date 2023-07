Borse europee chiudono in rosso, delude il Pil cinese

Giornata con il segno meno per i mercati europei, che escono da una fase molto positiva che li ha spinti sui massimi degli ultimi 15 anni. Milano recupera qualcosa sul finale e chiude a -0,19%, sono su livelli simili Londra e Francoforte mentre la più penalizzata è Parigi, che perde oltre 1 punto percentuale. Appesantita dal settore del lusso, che paga più degli altri i dati deludenti sulla ripresa economica in Cina: nel secondo semestre il prodotto interno lordo cinese è cresciuto meno del previsto con un +6,3%, tra lentezza nella ripartenza dell'industria e prudenza dei consumatori.

Avvio cautamente positivo invece per i listini americani, che hanno davanti una settimana ricca di risultati semestrali di aziende importanti. Da segnalare che tra quelle che li pubblicheranno in giornata c'è First Republic Bank, uno degli istituti al centro della crisi della scorsa primavera.

Sul fronte delle materie prime occhi puntati sul prezzo del grano, dopo lo stop della Russia al rinnovo dell'accordo sull'export dall'Ucraina. Al momento, sulla Borsa di Parigi siamo a 233,5 euro, un aumento di oltre l'1 e mezzo percento rispetto a venerdì. Calano invece petrolio e gas, sempre per i dubbi sulla ripresa economica cinese.