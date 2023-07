Borse europee chiudono positive, a Wall Street giù Tesla e Netflix

Restano prudenti i mercati europei ma invertono la tendenza rispetto alla mattinata e chiudono in positivo. Milano resta la più lenta, a +0,36%, mentre le migliori sono Londra e Parigi che sfiorano gli 8 decimi di punto di rialzo. In un mercato entrato già in fase estiva, con volumi di scambio relativamente bassi, gli operatori guardano già alla prossima settimana quando prenderanno la parola le banche centrali e i loro numeri uno - la Federal Reserve mercoledì, la Bce giovedì - per annunciare la decisione sui tassi e magari dare anche qualche indicazione più chiara sulle mosse nell'ultima parte dell'anno.

Mentre a Wall Street indici ancora contrastati: bene il Dow Jones, in calo di oltre 1 punto percentuale il Nasdaq. Appesantito da alcuni titoli importanti dell'high tech e dei servizi di streaming. Come in particolare Netflix, che delude le aspettative degli analisti e paga con uno scivolone del titolo, in calo di quasi il 9%. Male anche Tesla (-7,4%), nonostante profitti in aumento; operatori preoccupati dall'annuncio di un possibile taglio alla produzione nella seconda parte dell'anno.

Sul fronte dei titoli di Stato, spread stabile a 163 punti base ma risale il rendimento sul decennale italiano al 4,1%.