Borse europee deboli

Le borse europee cercano una direzione con i listini in prevalenza cauti. La seduta guarda agli Usa dove in giornata uscirà il dato sulle vendite al dettaglio di giugno, ultimo segnale sui consumi prima del pil di fine mese. Milano segna un +0,03% con il Ftse Mib 28.617 punti. Sugli stessi livelli Francoforte , Parigi +0,20%, in linea con Londra. Forte calo del decennale italiano a quota 4,05%. Tra le commodity il prezzo del gas si conferma in rialzo , a ridosso dei 26 euro al megawattora. Il petrolio è debole con il Brent sopra 78 dollari. Il prezzo del grano resta sotto controllo dopo lo stop della Russia all'accordo con l'Ucraina. Il duro viene scambiato a 813 dollari per ogni singola unita' contrattuale da 5mila staia, con un calo del 0,3%, mentre quello tenero cede lo 0,08% a 653 dollari.

Sul fronte dei cambi l'euro si conferma in lieve progresso sul dollaro con cui scambia a 1,1260.