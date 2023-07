Borse europee deboli, attesa per le Banche centrali

Avvio di settimana negativo per le Borse europee - Milano la peggiore, in calo dello 0,59%, scendono di 2-3 decimi di punto percentuale gli altri listini principali. Seduta ancora all'insegna della cautela in attesa delle decisioni della Federal Reserve di mercoledì e della Bce giovedì. Perché se pare quasi scontato, da parte di entrambe, un nuovo rialzo dei tassi di 25 punti base, c'è molta attesa per capire quali saranno le indicazioni sulle mosse dell'autunno, quando secondo alcuni analisti potrebbe arrivare una prima pausa nella stretta monetaria anche in Europa. Contrastate invece le Borse asiatiche. Tokyo guadagna l'1,17%, in attesa della decisione della sua Banca centrale in arrivo venerdì; male invece le Borse cinesi e soprattutto Hong Kong, in calo di oltre il 2,5% appesantita da nuovi timori sul settore immobiliare. In calo anche la Borsa di Mumbai, ma qui si tratta di prese di beneficio visto che gli indici indiani hanno toccato a metà della scorsa settimana i loro massimi storici.

In questo contesto restano abbastanza stabili i cambi, con il dollaro che dopo un netto recupero alla fine della scorsa settimana si conferma appena sopra quota 1,11 nei confronti dell'euro.