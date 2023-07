Borse europee incerte, dollaro su minimi da 15 mesi

Avvio esitante per le Borse europee, dopo una sequenza di sedute positive. Milano scende dello 0,02%; in lieve calo anche Francoforte mentre sono in leggero rialzo Londra e Parigi.

Contrastate ma poco mosse le Borse asiatiche, appesantite dalle preoccupazioni degli operatori in attesa del dato sul prodotto interno lordo cinese del secondo trimestre, in arrivo nei primi giorni della prossima settimana. Un dato che potrebbe fugare, o confermare, i dubbi sul ritmo di ripresa della Cina dopo lo stop alla politica Covid zero, finora ben più lento del previsto soprattutto sul fronte dell'industria. Industria che delude anche in Giappone, con la produzione che a maggio è calata di oltre il 2%. Bilanciano però in parte le previsioni sulla politica monetaria, che dopo il calo maggiore del previsto di inflazione e prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono più ottimiste. Cosa che continua a indebolire il dollaro, valuta rifugio, nei confronti delle altre monete principali - incluso l'euro, che in una settimana guadagna oltre il 2% e resta sopra quota 1,12. Il dollar index, che misura il valore del biglietto verde nei confronti di un paniere di valute internazionale, è sui minimi da 15 mesi.