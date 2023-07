Borse europee piatte, corre Hong Kong

Avvio poco mosso per le piazze europee: positiva Milano con l'indice Ftse Mib che si avvicina ai 29mila punti, +0,15%. In lieve ribasso Francoforte dopo il dato diffuso ieri sulla contrazione dell'economia. Volano le borse cinesi dopo che il governo di Pechino ha promosso misure per rafforzare l'economia, tra cui incentivi ai consumi interni. Hong Kong cole di oltre il 4%. una politica economica con Petrolio e gas in rialzo, rispettivamente 83 dollari al barile e a 30 euro al mwh. In apertura sale il rendimento del Btp decennale, al 4,07%.