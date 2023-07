Borse europee positive, attesa per i dati dell'inflazione Usa

Nuovo avvio positivo per le Borse europee, con Milano migliore in rialzo dello 0,55% ; incrementi tra i 3 e i 4 decimi di punto percentuale per gli altri listini principali. Gli occhi sono però puntati sugli Stati Uniti, e sul dato dell'inflazione di giugno atteso per il primo pomeriggio: quasi sicuramente sarà in calo, ma l'entità di questo calo, e soprattutto il livello della cosiddetta inflazione core, quella depurata dai prezzi alimentari e dell'energia, diranno molto sul futuro della politica monetaria americana. Anche se le parole di ieri di due rappresentanti della Fed, che dicono che il picco dei tassi d'interesse per questo ciclo di rialzi è vicino, hanno già portato un certo ottimismo. E riverberano anche sul mercato dei cambi, con il dollaro che continua a perdere terreno nei confronti delle altre valute principali, incluso l'euro, che tocca quota 1,1030. Sale così anche il prezzo del petrolio, con il Brent che resta sopra i 79 dollari al barile.