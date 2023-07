Borse giù in attesa di Fed e Pmi

Apertura negativa per le Borse europee, ieri orfane di Wall Street e in attesa della pubblicazione delle minute della Fed relative all'incontro di giugno. In mattinata prevista anche la pubblicazione dei PMI dell'eurozona.



In mattinata chiusura negativa per i mercati asiatici, anche dopo la pubblicazione dell'indice Pmi servizi cinese, in calo oltre le aspettative



A Piazza Affari - che ieri ha interrotto la sua striscia positiva - attenzione, tra gli altri, a Pirelli che ha acquisito per 21 milioni di euro la brasiliana Hevea-Tec, il maggiore operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale.



Il gas a Amsterdam scambia in apertura a 34,4 euro mwh, in calo. La media di giugno è stata di 33 euro circa, con valori a inizio mese sotto i 30 euro e questo ha fatto a sorpresa scendere dell'1,1% a giugno la bolletta sul mercato tutelato.