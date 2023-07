Borse in calo, sale il prezzo del grano. Meta corre prima del lancio di Threads

Listini azionari in calo: -0,58% per il Ftse Mib di Milano. Nel resto d'Europa cali di poco meno di un punto percentuale per Londra e Parigi, Francoforte -0,67%.

Più tranquilla Wall Street, che ha riaperto dopo il giorno dell'Indipendenza.

Sui mercati europei hanno influito negativamente i segnali di rallentamento dell'economia. L'indice composito dei direttori acquisti, o Pmi, relativo all'Eurozona, è sceso sotto 50, e quindi indica una contrazione delle attività. È risultato pari a 49,9, contro il 52,8 di maggio e il 50,3 della stima preliminare. Anche in Italia è risultato sotto 50, a quota 49,7. A rallentare, dopo la manifattura, sono anche i servizi. Nella notte deludente anche il Pmi composito cinese, passato da 55,6 a 52,5.

I mercati aspettano i verbali dell'ultima riunione della banca centrale statunitense, la Fed, per capire l'orientamento dei consiglieri sui prossimi rialzi dei tassi.

Balza, intanto, il prezzo del grano dopo che Mosca ha fatto sapere che non intende prolungare oltre la scadenza del 17 luglio l'accordo per l'export del grano ucraino. A Chicago i contratti futures sul grano duro salgono del 3,1%, quelli del grano tenero dell'1,6%.

Tra i titoli in attesa di notizie sul testamento di Silvio Berlusconi, i titoli ex Mediaset sono in lieve calo: Mfe A -0,19%, Mfe B -0,21%. Tra gli altri titoli della galassia Fininvest Mondadori +0,70%, Banca Mediolanum -0,83%.

Sale infine Meta Platforms, +2,88%, società che controlla Facebook, e che domani lancerà l'applicazione di microblogging, Threads. È considerata una concorrente di Twitter.