Borse in moderato rialzo in attesa di Fed e Bce

Le borse europee migliorano sul finale, dopo una seduta molto cauta e poco mossa. Milano chiude a +0,20%, Londra a +0,17% e Francoforte a +0,13%; controcorrente Parigi a -0,16% e Madrid in calo dello 0,36% dopo il risultato incerto delle elezioni anticipate. Gli investitori sono in attesa delle prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve(mercoledi sera) e giovedì della Bce: si attende un probabile rialzo dello 0,25% in entrambi i casi. Ma tra Eurozona e Usa c'è una netta differenza. La domanda di prestiti alle imprese europee scende ai minimi da 20 anni. In forte calo anche le richieste di mutui. La Germania frena : la fiducia delle imprese tedesche è calata più delle previsioni a luglio. Al contrario, la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è aumentata oltre le attese a luglio, raggiungendo il livello più alto da due anni, spinta dal rallentamento dell'inflazione e da un mercato del lavoro che rimane solido.