Borse su (con cautela) nel giorno della Bce

Le Borse europee aprono in territorio positivo (Milano+0,4%) nel giorno della Bce e dopo la decisione della Fed.

Dopo la pausa di giugno la Banca Centrale Statunitense ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli ai massimi da 22 anni.

Nella conferenza stampa il presidente Powell per il futuro non ha escluso nuovi rialzi. Oggi Francoforte rialzerà molto probabilmente a sua volta di un quarto di punto, usando forse toni più morbidi per quanto riguarda le mosse future.

La preoccupazione dei banchieri centrali è legata all'inflazione ancora alta, soprattutto quella core, di fondo, depurata dei beni più volatili: in eurozona a giugno al 5,4%.

Per Piazza Affari, con oggi, per il momento, ottava giornata di rialzi consecutivi, la striscia positiva più lunga da 8 mesi a questa parte.

A Milano attenzione alle trimestrali: ieri Unicredit, oggi, tra le altre, Terna, Stm (in netto calo a -2,8% dopo utili considerati sotto le aspettative), Snam, Mediobanca.