Braccato 24 ore dalla polizia, muore in scontro a fuoco il presunto killer della strage in Georgia

Andre Longmore, l'uomo accusato di aver sparato a quattro persone - tre uomini e una donna - uccidendole a Hampton, in Georgia, è stato ucciso nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia, dove tre agenti sono rimasti feriti, di cui uno in modo piuttosto grave.

Secondo quanto riferito - in conferenza stampa - dallo sceriffo della contea di Henry Reginald Scandrett, l'ufficiale sarebbe stato colpito alla schiena ed è stato portato in elicottero in un centro traumatologico di Atlanta. "È cosciente, respira e parla in questo momento" ha spiegato.

"Il mostro è morto", ha detto lo sceriffo della contea di Henry Reginald Scandrett, che nel corso della conferenza stampa ha confermato che la ricerca del sospetto è culminata nella vicina contea di Clayton, dove si trovava, e dove è stato affrontato.

"Il sospetto ha risposto al fuoco e si è dato alla fuga", ha aggiunto lo sceriffo, spiegando che le forze dell'ordine lo hanno inseguito e raggiunto ingaggiando un nuovo scontro.

Il capo della polizia di Hampton, James Turner, ha detto che le quattro persone uccise sabato erano tutte residenti nello stesso quartiere di Dogwood Lakes dove viveva il presunto killer. Al momento sconosciuto il movente che ha spinto Longmore a fare fuoco.