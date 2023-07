Brasile, procede la rimozione delle barche dal "cimitero marittimo" della Baia di Guanabara

La vicenda del "cimitero di navi" abbandonate nella Baia di Guanabara , in Brasile, nella regione di Rio de Janeiro (collegata alla collisione contro il ponte di Niteroi dello scorso novembre ), si aggiorna con importanti novità: le autorità portuali della regione amministrativa di Rio hanno infatti deciso di procedere alla rimozione di cinque barche , alcune vere e proprie carcasse. L’operazione, iniziata il 29 giugno scorso, dovrebbe concludersi a breve. Si tratta di cinque barche arenate nei pressi dell’Isola della Concezione, vicino a una banchina utilizzata per scaricare pesce.

Va detto, in realtà, che il governo di Rio – come ha dato conto CNN Brasil – già lo scorso maggio aveva stabilito, grazie ad un intervento di una specifica task-force, che si sarebbero rimosse più di 50 imbarcazioni alla deriva (su un totale di decine e decine). Gli interventi, secondo le previsioni, sarebbero dovuti terminare entro la fine del semestre. Le novità di queste ultime settimane confermano le buone intenzioni del governo locale di risolvere una situazione ormai intollerabile, dai risvolti ambientali e di sicurezza e decoro troppo gravi per non essere affrontati. All’indagine ha contribuito il Comune di Niterói, l’Istituto statale per l’ambiente e il Segretariato statale per l’ambiente e la sostenibilità.

Uno scenario di inquinamento ambientale, quello della Baia, che aveva destato le preoccupazioni di varie associazioni ambientaliste brasiliane, oltre che delle autorità competenti, le quali però non avevano avuto finora gli strumenti per procedere ad una bonifica. Tolti i natanti senza proprietà, infatti, le procedure sono state rallentate dall’individuazione dei titolari di queste carcasse del mare, lasciate al proprio destino a galleggiare nelle acque della Baia, seppur nei pressi dei moli delle varie strutture portuali lì presenti. In singoli casi, infatti, i natanti non hanno più un diretto proprietario, poiché ve ne sono alcuni abbandonati da più di un decennio.