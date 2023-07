Bufera sulle parole di Salvatore Parolisi a Rai 3. Il fratello di Melania Rea:"Non l'ha mai amata"

"Ha detto che amava Melania, ma in realtà non l’ha mai amata. Rendiamoci contro che lui non è stato presente nemmeno quando è nata la figlia. Le dava 500 euro e basta. Ma questo non è amare una donna, una donna non deve essere legata a quelli che tu le passi, deve esser libera di fare quello che vuole”, ha dichirato Michele Rea pochi minuti dopo la messa in onda dell'intervista.

Le reazioni all' intervista a Salvatore Parolisi, rilasciata al programma 'Chi l'ha visto', in onda su Rai Tre , fuori dal carcere di Bollate, durante uno dei permessi giornalieri di cui ora l’uomo può usufruire, dopo aver scontato 12 dei 20 anni a cui è stato condannato, non si sono fatte attendere.

"Temo che gli assistenti che stanno esaminando il suo percorso non se ne siano accorti, che non abbiano compreso il mancato risultato del percorso riabilitativo - conclude il legale della famiglia Rea - e questo lo trovo grave. Poiché chi dà i permessi premio si basa sulle affermazioni degli educatori. Temo sia loro sfuggito che quello di Parolisi non sia giunto al punto tale da meritare permessi premio per quello che continua a fare, mentire. Dovrebbe almeno avere il buongusto, non dico di riconoscere la propria responsabilità, non lo ha mai fatto, ma di evitare di aggiungerci sciocchezze che aveva già fatto in precedenza e che continua a fare".

"Non è vero che dava a Melania 500 euro -continua Gionni- le dava il necessario per fare la spesa e basta. Ed è emerso processualmente che non potesse neppure comprarsi le sigarette né avere un'auto per gli spostamenti. Raccapricciante, oltretutto, che tutti i suoi doveri coniugali fossero adempiuti con la falsa affermazione che lui dava a lei 500 euro".

Poi il legale aggiunge: “Sul contenuto non giuridico, sulle sue questioni sentimentali, ne ho fin sopra le scatole. Ha detto che Melania era assente - dice l'avvocato Gionni - ma se una giovane donna sta sola e deve partorire, da chi va se non dalla mamma? Se avesse detto che aveva piacere a tradirla, avrebbe fatto più bella figura da uomo. Non diamo giudizi morali, ma qui si tratta di sciocchezze. Speravo che dodici anni di detenzione avrebbero visto maturarlo, mi spiace prendere atto del contrario”.

“La prima cosa che appare errata giuridicamente - spiega l'avvocato - è che non è che se uno prende 20 anni è innocente: uno prende 20 anni perché colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Non ha preso l'ergastolo solo perché all'epoca le norme erano diverse. Era consentito fare l'abbreviato, contrariamente a oggi, non era poi prevista l'aggravante del rapporto di coniugio, introdotta dopo il 2018, e poi perché gli fu contestata una unica aggravante (non anche i futili motivi né la premeditazione) e cioè la crudeltà, che però cadde in Cassazione”.

Tempestiva e accesa anche la dichiarazione rilasciata dal legale della famiglia Rea, avvocato Mauro Gionni , all' Adnkronos: "Quando ho visto l'intervista ho pensato, e lo farò, di comunicarlo al magistrato di sorveglianza, perché trovo singolare che lui, essendo un detenuto in permesso premio, possa rilasciare interviste. Parolisi, nonostante abbia fatto 12 anni di carcere, continua a mentire, come aveva fatto prima di essere arrestato. Temo che la detenzione questo aspetto non lo abbia migliorato".

La rete per gli orfani di femmincidio contro ‘Chi l’ha visto': indignati per intervista a Parolisi

"Un'intervista intrisa del peggior maschilismo, dove non viene pronunciata dal Parolisi neanche una parola di pentimento, dove tutto si gioca nel racconto di tradimenti, mancate relazioni sessuali, 'diritti del maschio' nei confronti della femmina, dove l'intervistato si racconta come una vittima".

Così viene definita l'intervista a Salvore Parolisi trasmessa da 'Chi l'ha visto' da Fedele Salvatore, responsabile di Respiro, Rete di sostegno per percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali, che si dice "indignato" per la messa in onda del servizio.

Salvatore, ha inviato una lettera di contestazione alla conduttrice del programma, Federica Sciarelli, per la messa in onda dell’intervista a Parolisi.

"Come è possibile che non si sia pensato che queste immagini e queste parole sarebbero state viste da una ragazza (figlia) ormai grande e da familiari, che stanno facendo ancora grande fatica ad elaborare un lutto così devastante? Perché si dà tanta voce e parola ad uno che racconta e si racconta solo come uno 'sciupafemmene'?- si chiede Fedele Salvatore nella lettera- Ancora una volta lo strapotere degli 'adulti' crea danni ad un'infanzia alla quale non viene riconosciuto nessun diritto. Il punto di vista dei bambini e delle bambine non viene tenuto in nessun conto quando tragedie di questo tipo segnano un'intera esistenza e tutto viene dato in pasto al peggior sciacallaggio mediatico e dei social".

Il presidente dell'associazione aggiunge: "Ogni giorno ci confrontiamo col dolore e la solitudine dei bambini e ragazzi rimasti orfani e proviamo a supportare loro e i loro 'caregivers' in una vita ormai segnata dalla tragedia". Fedele Salvatore si chiede quale fosse l'intento dell'intervista, e come sia stata possibile la messa in onda. "Gli orfani dei femminicidi e dei crimini domestici non si meritano tutto ciò- conclude- E noi faremo di tutto per tutelarli, proteggerli, curarli in questa società che continua ad essere totalmente adultocentrica".