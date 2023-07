Calciatori inglesi e svizzeri equiparati ai comunitari

Attraverso un comunicato ufficiale la FIGC ha reso noto di aver accolto la richiesta e deliberato la modifica del regolamento: i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Adesso è ufficiale, la FIGC ha reso noto la decisione presa nel corso del Consiglio Federale dello scorso 24 luglio attraverso un comunicato. Un'importante novità che inciderà notevolmente sulle dinamiche di mercato. Va infatti ricordato che le società di Serie A possono tesserare fino a un massimo di tre extracomunitari, per chi ne ha uno o meno in rosa, fino ai cinque e più nel caso in cui la società abbia già più di due tesserati extracomunitari al termine della stagione disputata.