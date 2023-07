Calciomercato, il futuro di Mbappé: ci provano anche Chelsea e Barcellona. La prospettiva Real

Star del pallone in fuga dall'Europa, attratti in primis dai contratti faraonici offerti dal campionato saudita, ma le corazzate del calcio continentale provano a non farsi scappare tutti i pezzi pregiati. E' il caso della superstar del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, corteggiato dal Chelsea e dal Barcellona. Prevedibile che tra i club in questione non ci siano squadre italiane, da tempo incapaci di sostenere questi volumi finanziari.

Il club transalpino è al corrente anche di un nuovo tentativo, a proposito, del club saudita Al Hilal, di convincere Mbappé, ma il giocatore e il suo entourage hanno rifiutato persino di incontrare una delegazione del team a Parigi la scorsa settimana. I sauditi hanno avuto il permesso di parlare con Mbappé dal Psg dopo aver presentato un'offerta record da 300 milioni di sterline all'inizio di questo mese. Il Psg teme però che tutti gli sforzi per cedere Mbappe quest'estate saranno vani.

Fonti vicine al club sono convinte che abbia già concordato un accordo per firmare con il Real Madrid a parametro zero e assicurarsi un compenso di 160 milioni di euro. Si ritiene comunque che la lega saudita stia ancora spingendo al massimo per assicurarsi Mbappé come suo giocatore principale, avendo nominato l'ex direttore tecnico del Chelsea, Michael Emenalo, come direttore del calcio presso il suo Player Acquisition Center of Excellence per guidare il reclutamento a livello centrale per i club della lega.