Europei 2032: Italia e Turchia insieme per ospitare il torneo

Roma chiama, Ankara risponde per correre insieme verso il traguardo della manifestazione. La Federcalcio italiana e quella turca hanno appena inviato una lettera alla UEFA in cui si candidano ad organizzare insieme l'Europeo del 2032. I due Paesi a tutt'oggi erano gli unici candidati, dunque a meno di sorprese si va verso l'assegnazione della rassegna continentale.

"Al termine di un complesso e fruttuoso processo di consultazione - scrive la Figc - la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Turkish Football Federation hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla Uefa l'organizzazione congiunta di Uefa Euro 2032. Pregresse esperienze di successo (Euro 2020, Euro 2012, Euro 2008), così come future proposte di candidatura (Regno Unito e Repubblica d'Irlanda per Euro 2028) e avvincenti progetti già assegnati (Stati Uniti d'America, Messico e Canada per Fifa World Cup 2026) dimostrano - prosegue la nota - che la condivisione di eventi di tale portata rappresenta, da un lato, una via per il coinvolgimento diretto di un numero più elevato di appassionati e, dall'altro, la ricerca di una progettualità ancora più efficiente e sostenibile".