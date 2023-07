Al via il mondiale delle Azzurre, in campo contro l'Argentina

L'Italia fa il suo esordio ai Mondiali femminili 2023 e scenderà in campo contro l'Argentina. Le Azzurre esordiranno all'Eden Park di Auckland, il fischio d'inizio fissato alle ore 08:00 di oggi lunedì 24 luglio con diretta TV su Rai Uno. Le ragazze del CT Milena Bertolini sono inserite nel girone G con Argentina, Svezia e Sudafrica nella rassegna iridata che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda. La nazionale ha disputato sei match prima di approdare alla Coppa del Mondo: dopo le due sconfitte e una vittoria alla Arnold Clark Cup, sono arrivate due vittorie ed un pareggio nelle gare amichevoli. Stesso numero di match anche per l'Argentina, ma senza gare ufficiali e solo partite amichevoli: il bilancio è di cinque vittorie e una sola sconfitta.

“Mi aspetto una partita molto difficile - dichiara il Ct Milena Bertolini in conferenza stampa - non sarà facile perché l’Argentina ha calciatrici brave tecnicamente e caratterialmente sono molto forti. L’importante sarà l’atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità”. Guardando il percorso delle ultime settimane e l’ottima prestazione fornita nell’amichevole con la Nuova Zelanda, la squadra ha recepito alla perfezione le richieste della Ct, che aggiunge: “Negli ultimi allenamenti abbiamo trovato alcuni accorgimenti per affrontare e mettere in difficoltà le nostre avversarie. Dovremo essere pragmatiche ed essenziali, cercando di fare sempre la cosa migliore e la cosa più semplice, soprattutto sotto porta. L’aspetto emotivo incide molto in queste partite ed è quindi meglio giocare con semplicità”. Sarà della partita anche Arianna Caruso, che ha pienamente recuperato dal trauma in iperestensione del ginocchio destro.