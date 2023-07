Verso Italia-Sudafrica, la capitana Girelli: "Sarà una finale. Avremo il fuoco dentro"

Invertire la rotta, subito, per dimostrare che il tonfo con la Svezia non ha compromesso il cammino iridato. Tira la volata alle azzurre anche la capitana Cristiana Girelli. "Mercoledì sarà come una finale, e sappiamo - rimarca - che le finali possono giocarti scherzi emotivi; ma porteremo il fuoco dentro contro il Sudafrica". Alle 9, ora italiana, del 2 agosto (diretta tv su Rai 1, in streaming su Rainews.it), a Wellington, la nazionale allenata da Milena Bertolini si gioca la qualificazione agli ottavi dopo la “manita” subita dalle scandinave.

"Quando perdi è sempre un grande insegnamento - evidenzia -. Il 5-0 con la Svezia ci ha insegnato la cura dei dettagli. A questo livello trovi squadre davvero forti, e se non reagisci quando vai sotto rischi di affondare: così è stato con le svedesi, che hanno segnato e approfittando del nostro sbandamento in pochi minuti hanno 'ammazzato' la partita".

Dopo il pari tra Argentina e Sudafrica, potrebbe bastare anche un pari, ma la capitana non ci sta: "Dobbiamo vincere e basta, senza fare calcoli". "Dobbiamo soprattutto tornare ad emozionarci un pochino e avere sempre presente nella mente quel filo che ci unisce tutte, nei momenti buoni e in quelli negativi; trasformiamo la rabbia del dopo Svezia - sprona Girelli - in energia".