Al via i Mondiali di calcio femminili: dalla cerimonia d'apertura al match inaugurale

Una cerimonia breve e emozionante, prima del fischio d'inizio della partita inaugurale. La Coppa del Mondo femminile si è aperta con uno elaborato show tra presentazione delle bandiere e i saluti caratteristici, di buon augurio, del popolo Maori della Nuova Zelanda e del popolo delle 'First Nations' dell'Australia. Un omaggio ai 950mila maori e al milione di discendenti degli indigeni australiani, fortemente voluto dalla Fifa per celebrare le radici multiculturali dei paesi organizzatori.

AFP Apertura dei Mondiali di calcio femminili

Una discendente della tribu' maori, Ngati Whatua Orakei, ha cantato un inno di accoglienza per gli australiani e ballerini, nei costumi tradizionali delle due popolazioni, si sono uniti tutti insieme in una 'haka' celebrativa. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha sottolineato che la bandiera rossonera con un sole giallo degli aborigeni e quella bianco-rossa-nera dei maori "esprimono un senso di rispetto reciproco e il riconoscimento delle culture indigene dei Paesi ospitanti". Nel finale c'è stata la consegna del pallone ufficiale agli Stati Uniti, campioni della Coppa del Mondo 2019 e 2015, e al Giappone campione 2011, a centrocampo per rappresentare il Maori koha, in dono alle altre 30 squadre in gara. Al termine della cerimonia, la cantante neozelandese Benee ha eseguito la canzone ufficiale del torneo 'Do It Again'.

GettyImages Coppa del mondo femminile 2023: Nuova Zelanda vs Norvegia

Finito lo show inaugurale, la competizione ha preso il via con il match tra Nuova Zelanda e Norvegia, Girone A, vinto dalle padrone di casa per 1-0, davanti a oltre 42.000 spettatori che hanno riempito gli spalti dell'Eden Park di Auckland, lo stesso stadio dove farà il suo debutto l'Italia contro l'Argentina. Le norvegesi non hanno trovato l'equilibrio giusto per controbattere le avversarie e sfondare la difesa delle neozelandesi. E' stata l'attaccante Hannah Wilkinson, al 48', a segnare il gol della vittoria ad inizio del secondo tempo regalando alle padrone di casa la loro prima vittoria. Azione organizzata molto bene, incisiva, rete meritatissima. Da sottolineare che Ria Percival ha sbagliato un rigore nel finale, pallone finito sulla traversa. Per il Girone B: l'Australia ha battuto l'Irlanda, con il gol su rigore di Catley al 52'.

GettyImages Coppa del mondo femminile 2023: Australia vs Irlanda

Presenti in tribuna anche le Azzurre, che hanno voluto assistere alla cerimonia di apertura del torneo. La prima giornata di questi mondiali, purtroppo, si è aperta con la notizia di una sparatoria in un edificio del centro di Auckland (a poche centinaia di metri dall'albergo che ospita la Norvegia), in cui hanno perso la vita tre persone. La Nazionale italiana, dopo qualche ora, ha ricevuto il via libera dalla FIFA per lasciare l'hotel in direzione Shepherds Park, dove hanno continuato la preparazione in vista dell'esordio con le Albicelestes.

GettyImages Coppa del mondo femminile 2023: Nuova Zelanda vs Norvegia