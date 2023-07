Prima sorpresa ai mondiali: Nuova Zelanda sconfitta dalle Filippine

Prima sorpresa ai Mondiali femminili di calcio, la nazionale di casa, la Nuova Zelanda, è stata sconfitta dalle Filippine. Davanti a 33.000 spettatori dello Sky Stadium di Wellington le padrone di casa hanno perso con un deludente 0-1. La rete del successo filippino porta la firma di Sarina Bolden al 24', ammutoliti gli spettatori, la filippina ha finalizzato al meglio gli sviluppi di un calcio di punizione. Le neozelandesi non ci stanno, e con una squadra molto più alta e aggressiva riescono a pareggiare con Hand ma la rete è annullata per fuorigioco. Così alla fine è arrivata la prima storica vittoria del calcio delle Filippine, maschile e femminile, in un Mondiale. Questo il commento del ct delle filippine, Alen Stajcic: "Abbiamo rovinato la festa alla Nuova Zelanda". Dopo il successo a sorpresa contro la Norvegia, la Nuova Zelanda è scesa in campo da favorita contro le Filippine e con la possibilità di accedere già agli ottavi di finale. La sconfitta rimescola invece le carte nel girone A, con le qualificate alla seconda fase che si decideranno nella terza e ultima giornata. Nella prima partita di questo Mondiale, le Filippine avevano perso 2-0 con la Svizzera.

Vittoria anche per la Colombia che a Sydney ha superato 2-0 la Corea del Sud, a segno nel primo tempo Catalina Usme su rigore e la 18enne Linda Caicedo.