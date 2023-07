Calcio, ecco il tabellone della nuova Coppa Italia: si inizia il 5 agosto, big in campo a dicembre

Fame di stagione calcistica ufficiale? Ecco servita la prima portata del menù. Comincerà tra sabato 5 e domenica 6 agosto, con quattro partite del turno preliminare, la Coppa Italia 2023-24, il cui tabellone è stato ufficializzato dalla Lega Serie A. Saranno poi altre 28 squadre ad essere impegnate nei trentaduesimi, fissati per il fine settimana del 13 agosto, mentre le teste di serie - le otto migliori classificate dell'ultimo campionato di Serie A - entreranno in lizza a partire dagli ottavi di finale, previsti il 6 e 20 dicembre. I quarti si giocheranno il 31 gennaio del 2024, le semifinali il 3 e 24 aprile, con andata e ritorno, e la finale il 15 maggio.

Il tabellone non è frutto di sorteggio ma rispetta la classifica di A, quindi l'Inter campione in carica è nel quarto della Fiorentina, il Napoli con la Juventus, la Lazio in quello della Roma, e il Milan con l'Atalanta.

Le prime partite in programma sono Catanzaro-Foggia (5 agosto, ore 18), Reggiana Pescara (6 agosto, ore 18), Feralpisalò-Vicenza (6 agosto, ore 20) e Cesena Entella (6agosto, ore 20.30). Le vincenti accederanno ai 32/i, che prevedono questo calendario:

- venerdì 11 agosto Frosinone-Pisa (ore 17.45), Bologna-Cesena o Entella (ore 18), Udinese-Catanzaro o Foggia (ore 21), Genoa-Modena (ore 21,15);

- sabato 12 agosto Empoli-Cittadella (ore 17.45), Bari-Parma (ore 18), Verona-Ascoli (ore 21), Cagliari-Palermo (ore 21,15);

- domenica 13 agosto Salernitana-Ternana (ore 17.45), Sassuolo-Cosenza (ore 18), Lecce-Como (ore 21), Monza-Reggiana o Pescara (ore 21,15);

- lunedì 14 agosto Cremonese-Crotone (ore 17.45), Sampdoria-Sudtirol (ore 18), Spezia-Venezia (ore 21), Torino-Feralpisalò o Vicenza (ore 21,15).