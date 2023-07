Calcio: emorragia cerebrale per Van der Saar, ricoverato in terapia intensiva

È in condizioni stabili, ricoverato in terapia intensiva, Edwin Van der Saar, ex portiere di Ajax, Juventus, Manchester United e nazionale olandese a seguito di un’emorragia cerebrale. Ne dà notizia il sito online dell'olandese Telegraaf.

Il 53enne, ex dirigente dei lancieri, è stato colto dal malore mentre era in vacanza in Croazia, soccorso, è stato trasporto in elicottero in ospedale.