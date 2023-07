Malta-Italia 0-4: poker degli azzurrini che vincono e convincono

Nel match di esordio, gli azzurrini del ct Bollini hanno dimostrato tutto il loro valore. Un'ottima Italia, che ha saputo sfruttare al meglio le qualità di ciascun giocatore. Una squadra organizzata e forte, capace di mettere a frutto gli schemi e finalizzare. Una superiorità evidente. Malta quasi mai pericolosa.

L'Italia è scesa in campo stasera, a Malta, contro i padroni di casa, dopo aver superato un girone di qualificazione ferro: superata la Germania nella partita d'esordio con un bel 3-2, e poi pareggiando prima con la Slovenia 0-0 e poi con il Belgio 2-2. Inseriti nel gruppo A del torneo, gli azzurrini affronteranno il Portogallo il 6 luglio e chiuderanno la fase a gironi contro la Polonia il 9 luglio. Mentre il gruppo B, formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna, vedrà le squadre scendere in campo il giorno dopo rispetto al gruppo A.

La prima frazione inizia con un bel pressing contro i padroni di casa. Al 19' vantaggio meritatissimo messo a segno da Ndour su rigore. Penalty concesso a favore dell'Italia grazie a un fallo di mano di Caruana. Il mister Bollini continua ad incitare i suoi ragazzi. Si vede il gran lavoro fatto dal ct della nazionale. Il gruppo non deve rallentare. E il raddoppio arriva, sempre su rigore, al 32' con Esposito atterrato in aerea. I maltesi sembrano subire pesantemente la nazionale italiana. Al 41′ arriva il terzo calcio di rigore grazie a Esposito che viene bloccato sempre in area di rigore. Espulso il difensore maltese Micallef, protagonista del fallo, per doppio giallo. D'Andrea tira dal dischetto ma sbaglia, troppo alto. Ora i padroni di casa dovranno giocare in dieci. Finisce il primo tempo con il punteggio fermo 2-0 per la nazionale di Bollini.