Under 19, Portogallo-Italia 5-1: sconfitta pesante per gli azzurrini

Il match di oggi ha visto in campo due squadre provenienti entrambe da due vittorie al debutto. Gli azzurrini contro i padroni di casa di Malta per 4-0, mentre i lusitani contro la Polonia per 2-0. Qualificazione anticipata per chi si porta a casa il risultato. Il ct Alberto Bollini era consapevole che la partita odierna sarebbe stata di sicuro più complicata rispetto alla prima gara, anche perché i portoghesi sono gli aspiranti vincitori della competizione.

La prima frazione vede il Portogallo partire subito aggressivo. Ma gli azzurrini non si fanno intimidire e al 6′ Lipani trova il gol su assist di Hasa. I lusitani continuano il pressing per trovare il pareggio. Gli azzurrini compiono una serie di errori, non riescono a trovare gli schemi giusti. E al 35′ arriva il pareggio con il gol di Rodrigo Ribeiro, proprio a causa di una svista dalla difesa di Lipani. L’Italia deve cercare di ricompattarsi e riuscire ad essere più precisa. Purtroppo accade il fattaccio al 41’ con l’espulsione di Lipani, secondo l’arbitro a causa di un fallo di reazione, una gomitata, a centrocampo. Gli azzurrini ora dovranno giocare in dieci. Il Portogallo continua ad attaccare e non molla. Vuole portarsi a casa i tre punti.

Nel secondo tempo, i lusitani riescono a sorpassare: al 57′ con un destro al volo di Gustavo Sá, e poi al 68′ allungano con un altro colpo di testa, stavolta di Gabriel Bras, che trova la rete a seguito di un corner di Hugo Felix. Il Portogallo non ha mai smesso di attaccare. Azzurrini cercano di reagire e di non abbattersi, ma non riescono a trovare il loro gioco. All'88 arriva il quarto gol per il Portogallo con Felix. Purtroppo anche a causa dell'espulsione di Lipani, gli azzurrini sembrano non riuscire a trovare la concentrazione, l'attenzione giusta. Un calo nervoso che impedisce alla squadra di resettare e ricominciare. E purtroppo il risultato peggiora con il quinto gol lusitano al al 91' con Vasconcelos, che grazie a un gran tiro di sinistro da centro area la mette nell'angolino in basso. Un Portogallo scatenato si porta a casa la partita per 5-1.

Le reti del Portogallo: Rodrigo Ribeiro al 35', Gustavo Sá al 57', Gabriel Brás al 68', Hugo Félix, all'88', João Vasconcelos al 91'. Italia in gol con Lipani al 6'. Il Portogallo vola a 6 punti in classifica. Italia rimane a 3, Malta e Polonia - in attesa dello scontro di stasera - ferme a zero. Ora gli azzurrini dovranno affrontare la sfida contro la Polonia, per continuare a sperare nella qualificazione per la semifinale.