Alle 21 la semifinale Spagna-Italia: gli Azzurrini provano a scalfire l'imbattibilità della Roja

Stasera alle 21 Spagna e Italia Under 19 scendono in campo per la semifinale degli Europei in corso a Malta. L'obiettivo della nazionale allenata dal ct Alberto Bollini è quella di accedere alla finale, in programma domenica 17 luglio. La partita potrà essere vista in diretta tv su RaiSportHD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rainews.it e RaiPlay.

Gli azzurri under 19 arrivano in semifinale dopo essersi classificati secondi nel Gruppo A con 4 punti, a pari merito con la Polonia, dietro al Portogallo con punteggio pieno a 9 punti e davanti a Malta, ultima a 0 punti. La Spagna invece è arrivata prima nel Gruppo B con 7 punti, senza mai essere stata sconfitta, davanti a Norvegia (5), Islanda (2) e Grecia (1).