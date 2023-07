Europei Under 21: in campo Israele-Inghilterra per la conquista della finalissima

In teoria non ci sarebbe storia, ma il pallone è rotondo e Israele proverà in ogni modo a mettere i bastoni tra le ruote all'Inghilterra super favorita. A Batumi, in Georgia, di scena la prima delle semifinali di questo Europeo Under 21 da subito orfano dell'Italia. La formazione guidata da mister Luzon - reduce dalla vittoria ai rigori sulla Georgia padrona di casa dopo il secondo posto nel girone alle spalle degli stessi inglesi - non ha nulla da perdere e giocherà sulle ali dell'entusiasmo anche per confermare l'ottimo momento del calcio giovanile israeliano con la semifinale raggiunta pure ai Mondiali Under 20.

Sul versante opposto, l'Inghilterra ha l'"obbligo" di centrare la finale avendo tutti i pronostici a favore. La squadra di Carsley ha passeggiato nelle tre sfide del girone avendo la meglio anche su Israele per 2-0. Tuttavia ha faticato maggiormente nella seconda frazione dei quarti di finale contro il Portogallo battuto di misura.

Non resta che gustarsi il match, in diretta streaming su Rainews.it e in diretta su Rai Sport e Rai Play.