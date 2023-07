Europei Under 21: in campo Spagna-Ucraina per sfidare gli inglesi in finale

Uno spartito molto simile a quello di Israele-Inghilterra. Spagna-Ucraina, allo Stadio della Steaua a Bucarest, propone uno scontro tra gli iberici che sulla carta avrebbero il successo già in bacheca, e una squadra-sorpresa chiamata a una nuova impresa dopo la gran vittoria ai quarti di finale sulla Francia. Ma i pronostici - si sa - non di rado vengono smentiti e quindi non resta che mettersi davanti allo schermo per gustarsi questa seconda semifinale degli Europei Under 21 (diretta streaming su Rainews.it e RaiPlay, diretta tv su RaiSport).

Sul fronte spagnolo, mister Santi Denia può contare su talenti già sbocciati e promesse che prospettano certezze ma il match dei quarti di finale contro la Svizzera, sconfitta solo ai supplementari, ha dimostrato come la superiorità non faccia rima con successi in discesa.

L’Ucraina, dal canto suo, arriva alla contesa con gli iberici quanto mai galvanizzata. I gialloblù di Ruslan Rotan, dopo aver battuto la corazzata transalpina con un netto 3-1, hanno una gran voglia di bissare l'impresa e raggiungere l'Inghilterra nell'ultimo capitolo del torneo.